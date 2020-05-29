Пенсионный стаж медикам, которые борются с коронавирусом, будет засчитываться день за три

Такой проект постановления правительства подготовили в министерстве труда. В ведомстве напомнили, что медработникам страховая пенсия начисляется досрочно. Основным условием является стаж в 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе.
2020-05-29T16:34:48+03:00
2020-05-29T16:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 29 мая 2020
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