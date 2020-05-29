В регионах начали печатать бюллетени для голосования по Конституции

Об этом сообщают «Радио Свобода» и издание «Открытые медиа» со ссылкой на СМИ Свердловской и Липецкой областей, а также на свои источники. Бюллетени печатаются с открытой датой, но, по сведениям «Открытых медиа», наиболее вероятная дата проведения голосования – 8 июля. Президент Владимир Путин должен назначить дату голосования не менее чем за 30 дней до его проведения. Официальный Кремль о ней пока не объявлял.