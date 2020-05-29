Журналисты «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев вновь задержаны на одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара

Плющев отметил, что сегодня они находились у столичного управления МВД на Петровке как журналисты с пресс-картами и, по заданию редакции, наблюдали за происходящим. Накануне наши коллеги участвовали в одиночных пикетах, были задержаны и отпущены с обязательством явиться в суд. Кроме того, во время одиночных пикетов, на Петровке сегодня были задержаны, как передает Интерфакс, депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Михаил Тимонов, а также семь муниципальных депутатов, в том числе Елена Русакова и Юлия Галямина. Сергей Митрохин сообщил нашей радиостанции, что его отпустили с протоколом о нарушении режима изоляции. Пикеты проходят второй день в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, которого накануне суд отправил под административный арест на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.