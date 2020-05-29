Журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали на пикете у Петровки 38

Об этом сообщает «Новая газета». Журналисты не стояли в пикете, у них были пресс-карты. В качестве причины задержания в полиции сказали, что они были «без редзадания». Задержанный Александр Плющев полагает, что на них с коллегой была наводка. По его словам, они уже собирались уходить с Петровки, когда к ним подошли полицейские. Журналист полагает, что был прямой приказ на их задержание.

Напомним, в Москве на Петровке у здания МВД возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. задержаны уже более 10 человек. Полиция по громкой связи объявляет, что акция незаконна из-за продолжающегося режима изоляции и просит собравшихся разойтись. На Петровке также находятся депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин, которые просят полицейских не задерживать граждан за одиночные пикеты.