Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Это произошло в 1984, в 1994, в 2008 и 2013 годах соответственно, — сообщает издание Variety. Совместный иск с требованием компенсации будет подан в суд Нью-Йорка, имена жертв не называются. 67-летний Вайнштейн уже приговорен к 23 годам тюрьмы. Он признан виновным в преступлениях сексуального характера.
2020-05-29T16:08:23+03:00
2020-05-29T16:08:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 29 мая 2020
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