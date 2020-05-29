Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Это произошло в 1984, в 1994, в 2008 и 2013 годах соответственно, — сообщает издание Variety. Совместный иск с требованием компенсации будет подан в суд Нью-Йорка, имена жертв не называются. 67-летний Вайнштейн уже приговорен к 23 годам тюрьмы. Он признан виновным в преступлениях сексуального характера.