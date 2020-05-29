В МИДе Германии назвали спекуляциями сообщения о новых санкциях против РФ из-за убийства бывшего чеченского боевика

В МИДе Германии назвали спекуляциями сообщения о новых санкциях против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского боевика. Дипломаты подчеркивают, что расследование преступления еще не завершено.

Говорить о возможных ограничительных мерах в отношении России пока преждевременно, утверждает официальный представитель МИДа ФРГ Мария Адебар. Расследование убийства Зелимхана Хангошвили, которое ведет немецкая прокуратура, все еще продолжается, но российская сторона так и не внесла в него свою лепту, добавила дипломат. Ее слова приводит агентство «Интерфакс». Также Адебар пояснила, что вчера российского посла в Германии формально не вызывали в МИД – речь шла лишь о приглашении на разговор по поводу кибератаки на бундестаг. Ранее Берлин пояснял, что рассматривает это дело в контексте убийства бывшего чеченского боевика.

Хангошвили был застрелен в берлинском районе Тиргартен летом прошлого года, по подозрению в преступлении задержали гражданина России. По данным СМИ, предполагаемый убийца был тесно связан с российскими спецслужбами. В связи с убийством из Германии выслали двух сотрудников посольства России, Москва ответила тем же.

По данным МИДа Германии, за кибератакой на немецкий бундестаг в 2015 году также стоят сотрудники российских спецслужб.