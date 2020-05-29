В Миннеаполисе третий день продолжаются беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда, задержанного полицейскими

В Миннеаполисе третий день продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими. В город были введены бойцы Национальной гвардии США.

500 бойцов Нацгвардии пытаются обеспечивать безопасность как в самом Миннеаполисе, так и в его окрестностях. В городе не только громят магазины, но и подожгли здание отделения полиции. Между демонстрантами и силовиками то и дело возникают стычки. Протестующие бросают камни, стеклянные бутылки и петарды, а полицейские применяют слезоточивый газ. Власти Миннеаполиса ранее признавали, что своими силами не справляются, и просили помощи у губернатора Миннесоты. Кроме того, отправку нацгвардейцев не исключал и президент США Дональд Трамп.

Беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются и в соседних населенных пунктах: например, в городе Сент-Пол были разграблены более 170 магазинов. Страдают и журналисты: съемочную группу СNN, освещавшую протесты, задержали в прямом эфире. На корреспондента надели наручники. При этом журналисты выражали готовность отойти в другое место.

Протесты перекинулись и на города других штатов. К примеру, в Колумбусе, штат Огайо, полиция также применяла слезоточивый газ для разгона людей. А в Нью-Йорке задержали 40 человек.

Поводом для беспорядков стали действия полицейских при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Один из силовиков – белый мужчина – надавил ему коленом на шею и не реагировал на крики о нехватке воздуха. В результате Флойд скончался. Полицейские были уволены.