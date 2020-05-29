Депутаты и правозащитники раскритиковали предложения детского омбудсмена Кузнецовой с целью сократить число абортов

Депутаты Госдумы и правозащитники раскритиковали предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой с целью сократить число абортов. Очень непродуманной и опасной назвала идею детского омбудсмена депутат Госдумы Оксана Пушкина. По её мнению государство должно выделять больше средств на семьи с детьми. Поскольку рождение ребёнка основной риск скатывания в бедность, отметила Пушкина. Причина абортов — неподходящий для создания семьи уровень жизни многих женщин, а не их легкомысленность. Возмутило предложение и коллегу Пушкиной, парламентария Елену Вторыгину. По её словам, которые приводит телеканал 360, «не надо влезать в постели к россиянкам и решать за родителей, сколько им иметь детей. Если женщина решила сделать аборт, значит, другого выхода у неё не было».

Бывший главный санитарный врач, а сейчас депутат Геннадий Онищенко тоже не поддержал инициативу Кузнецовой. Он убежден: в России нужно создать культуру и условия для рождения и воспитания детей, а не запрещать аборты. Против предложения омбудсмена также выступили в Совете по правам человека и организациях, которые отстаивают права женщин, пишет издание РБК. Ранее Кузнецова в докладе президенту Путину предложила сократить финансирование клиник, где делают аборты и ограничить продажу препаратов, которые позволяют искусственно прервать беременность. Отметим, что у детского омбудсмена, которая замужем за священником Алексеем Кузнецовым, семеро детей.