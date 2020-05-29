В Москве на Петровке возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара

В Москве на Петровке у здания МВД возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», задержаны более десяти человек. Многие даже не успели встать в пикеты. Задержания незаконны, — сказал «Эху Москвы» политик, заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

Полиция по громкой связи объявляет, что акция незаконна из-за продолжающегося режима изоляции и просит собравшихся разойтись. На Петровке также находятся депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин, которые просят полицейских не задерживать граждан за одиночные пикеты.

Наши корреспонденты сообщают, что одиночные пикеты возобновились и в Санкт-Петербурге.

Тем временем, Мосгорсуд освободил активиста Дмитрия Немытова, арестованного на 15 суток за одиночный пикет. Действия Немытова переквалифицированы с повторного нарушения законодательства о митингах на невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Суд назначил Немытову 20 тысяч рублей и освободил от выплаты штрафа.