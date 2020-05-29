Более $1,5 миллионов собрал фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в США

Более полутора миллионов долларов собрал фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских в Миннеаполисе. Пожертвование сделали более 69 тысяч человек. Смерть Флойда стала причиной протестов против полицейского произвола. Протестные акции переросли в беспорядки. В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. В город введена Национальная гвардия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили.
2020-05-29T15:34:45+03:00
2020-05-29T15:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 29 мая 2020
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