Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений

На первом этапе на каждого прихожанина должно быть выделено не менее четырех квадратных метров площади храма, при этом общее количество участников богослужения не может быть более ста человек, — сообщает Интерфакс. В монастырях рекомендуется пускать верующих только в один храм и закрыть остальную монастырскую территорию.
2020-05-29T15:33:10+03:00
2020-05-29T15:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 29 мая 2020
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