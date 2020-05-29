Несколько человек задержаны в ходе пикетов у здания МВД на Петровке, 38 в Москве

Среди задержанных – депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и муниципальный депутат Юлия Галямина. Галямина рассказала, что задержания продолжаются. Официальных комментариев московской полиции по этому поводу нет. Вчера на Петровке, 38 были выставлены одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет. Полицейские задержали нескольких журналистов, составлены административные протоколы. Теперь им необходимо явиться в суд.