Порядка 10 участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата Азара задержаны возле ГУ МВД по Москве

Девять участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара задержаны возле Главного управления МВД по Москве на Петровке 38. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных, зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

«Мы пришли на Петровку 38 в знак солидарности с Ильей Азаром и другими людьми, задержанными на одиночных пикетах, которые не требуют согласования. Мы не успели простоять и минуты, как нас задержали», — рассказал он.

При этом К.Гончаров отметил, что полицейские «не представились, не показали жетоны и на просьбы разъяснить причины задержания никак не отреагировали, а молча затащили всех в автозак». «Всего задержано 9 человек. В автозак отвели мундепов Юлию Галямину, Андрея Морева, Елену Русакову, Елену Филину, снятого кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, адвоката Евгения Сваровского, активиста Константина Фокина», — заключил он.