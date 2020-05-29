Ракова: Дальнейшее смягчение ограничений в Москве возможно после 14 июня

Если в течение двух недель с 1 июня, когда горожанам станет можно выходить на прогулки по графику, ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшится, будут приняты дальнейшие решения по ослаблению ограничений, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передаёте «Интерфакс».

«Мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть, как этот режим действует в течение двух недель. И если мы не увидим рост (числа) новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — сказала Ракова.

«В данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти к открытию города, нежели откатываться назад, как, в принципе, есть, мы видим, примеры в других странах», — отметила она.

Ракова отметила, что установленный в Москве график прогулок может показаться странным, но это позволит не допустить ухудшения ситуации.