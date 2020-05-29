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Эксклюзив Эха 15:04, 29 мая 2020

Защита муниципального депутата Москвы, журналиста Ильи Азара обжаловала его административный арест на 15 суток

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

«Сегодня была подана жалоба на административный арест. Мы просим прекратить дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, так как указ мэра не может регулировать конституционное право на свободу собраний, в том числе одиночного пикетирования, которое не требует уведомления», — подчеркнул адвокат.

По словам Соловьева, жалоба должна быть рассмотрена в Мосгорсуде в течение 24 часов.
Илью Азара арестовали на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Вчера у здания МВД на Петровке, 38 были выставлены одиночные пикеты.

Полиция задержала участников акции – в основном, это были журналисты. Сегодня пикеты на Петровке продолжились. Задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Полиция предупредила о незаконности массовых мероприятий во время ограничительных мер из-за коронавируса. Полицейские ссылаются на указ мэра, в котором не упоминаются одиночные пикеты.



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