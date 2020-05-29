Власти Москвы не согласовали проведение митинга за поддержку населения в кризис и за отмену голосования по Конституции

Отказ не имеет законных оснований, решение будет обжаловано в суде. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из заявителей акции, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Накануне вечером мы получили по электронной почте отказ мэрии Москвы в согласовании митинга 7 июня. На акции должны были прозвучать требования по реальной поддержке населения России в условиях кризиса. Кроме того, мы хотели выступить за отмену голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса», — рассказал активист.

Как уточнил Удальцов, в мэрии сослались на указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в период пандемии. «Также там приводится прогноз на ухудшение эпидемиологической обстановки в городе в первой декаде июня, хотя чиновники наоборот публично говорят о том, что ситуация нормализуется. То есть в данном случае московские власти намеренно затягивают период запрета массовых акций, что является нарушением конституционных прав», — подчеркнул он.

Удальцов добавил, что сегодня заявители обратятся в суд и оспорят этот отказ. Организаторы будут всеми силами добиваться проведения акции, добавил Удальцов.