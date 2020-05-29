Корреспондента CNN задержали в прямом эфире во время освещения протестов в Миннеаполисе против полицейского произвола

Беспорядки продолжаются третий день. Сегодня в город введены более 500 бойцов Национальной гвардии.

Ранее президент Трамп пообещал в «Твиттере», что военные возьмут под контроль чрезвычайную ситуацию в штате. Однако Твиттер скрыл это сообщение, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилием, — передает BBC.

Акция протеста против жестких действий полиции произошла и в американском городе Колумбусе в штате Огайо. Как передает Associated Press, произошли столкновения между сотрудниками правоохранительными органами и протестующими. Полиция применила слезоточивый газ. Во время протестов жители Колумбуса разбили окна в здании правительства штата.