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14:31, 29 мая 2020

Корреспондента CNN задержали в прямом эфире во время освещения протестов в Миннеаполисе против полицейского произвола

фото: cnn.com
фото: cnn.com

Беспорядки продолжаются третий день. Сегодня в город введены более 500 бойцов Национальной гвардии.

Ранее президент Трамп пообещал в «Твиттере», что военные возьмут под контроль чрезвычайную ситуацию в штате. Однако Твиттер скрыл это сообщение, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилием, — передает BBC.

Акция протеста против жестких действий полиции произошла и в американском городе Колумбусе в штате Огайо. Как передает Associated Press, произошли столкновения между сотрудниками правоохранительными органами и протестующими. Полиция применила слезоточивый газ. Во время протестов жители Колумбуса разбили окна в здании правительства штата.



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