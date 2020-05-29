Власти американского Миннеаполиса ввели режим ЧП из-за протестов местных жителей

Последние обвиняют полицию в смерти афроамериканца. Беспорядки начались после того, как в интернете появилось видео, на котором полицейский душит коленом задержанного афроамериканца, а тот хрипит, что ему нечем дышать, — напоминает CNN. Затем он скончался.

Сразу после этого люди начали выходить на улицы с призывами о справедливости. Минувшей ночью, как передаёт телеканал ABC, протестующие устроили погромы — некоторые даже ворвались в один из полицейских участков и подожгли его.

Американские издания пестрят фотографиями толп людей на фоне горящего здания.

Газета The Star Tribune повесила на своём сайте видео, в котором местные жители поливали дома из шлангов — чтобы те не загорелись. Возмущённые граждане даже собирались у дома офицера, которого обвиняют в убийстве афроамериканца и дома местного прокурора.

Как напоминает The New York Times, полиция Миннеаполиса издавна известна своим расизмом. На копов жаловались в основном афроамериканцы. Но только каждая сотая жалоба привела к наказанию. А поведение жителей издание называет «гневом раненного города».

Подозреваемые в причастности к смерти афроамериканца уволены со службы, но никто из них не задержан. Расследование этого дела ведёт ФБР.