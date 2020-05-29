Умер Сергей Мохнаткин

Оппозиционер и правозащитник скончался в Москве на 67-м году жизни. Мохнаткин был дважды судим по обвинению в насилии над полицейскими. Правозащитники признали его политическим заключенным.

Колючий, неудобный, не стеснявшийся высказывать свое мнение и главное — несломленный. Такие характеристики друзья и рядовые пользователи Facebook продолжают оставлять на личной странице Мохнаткина, которая уже превратилась в книгу памяти. Знакомые вспоминают тот день, когда Сергей Мохнаткин по сути и стал правозащитником.

Это было 31 декабря 2009 года за несколько часов до нового года. Он шел в гости с авоськой и бутылкой шампанского через Триумфальную площадь, где собралась акция в защиту 31-й статьи конституции. На глазах у Мохнаткина полицейский грубо задерживал одну из участниц. Мужчина заступился и вскоре был обвинен в избиении сотрудника МВД. За это он получил два с половиной года тюрьмы.

Вину Мохнаткин не признал, но позже написал прошение о помиловании президента Медведеву. В апреле 2012 года Мохнаткин вышел на свободу и посвятил себя правозащитной деятельности. В эфире «Эха Москвы» позже благодарил всех за общественную поддержку, которую ему оказывали во время следствия, суда и заключения.

В 2013 году Мохнаткина снова задержали там же на Триумфальной площади. И снова осудили за нападение на полицейского, теперь уже на четыре с половиной года. Отношения с руководством колонии не заладились. Мохнаткин получил дополнительный срок за оскорбление начальника исправительного учреждения. Его же обвиняли в нарушении работы колонии.

Тюрьма серьезно подорвала здоровье правозащитника. Освободился он только в конце 2018 года. Знавшие Мохнаткина лично называют его символом сопротивления беззаконию и подчеркивают, что за мягкостью голоса и манерами, всегда ощущался сильный характер.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Смерть Сергея Мохнаткина стала последствием избиений в колонии, — сказала в интервью «Эху Москвы» обозреватель сайта «МБХ медиа» Зоя Светова.