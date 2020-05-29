Новые задержания возле здания МВД на Петровке в Москве

Задержания за одиночные пикеты возле столичного главка МВД возобновились. Вчера полицейских отвели в автозак в числе других и наших коллег — журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, сегодня был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, его помощница Мария Чуприна, а также один из активистов.

По словам Митрохина, его жёстко схватили вскоре после того как он развернул плакат «Свободу Илье Азару, нет политическим репрессиям».

Тем временем полиция пришла к муниципальному депутату Юлии Галяминой, которая анонсировала новую серию одиночных пикетов, они должны начаться через час на Петровке, 38. Её вручили предостережение о недопустимости проведения акции. О том почему она придет на Петровку Галямина рассказала «Эху Москвы». «То, что происходит сейчас — это просто безобразие. Нам под видом карантина закрывают возможность выражать свое мнение и протест», — заключила она.

Столичная полиция сегодня объявила о незаконности любых публичных мероприятий из-за коронавируса. В МВД сослались на мартовский указ мэра Собянина, в котором, отмечу, речи про одиночные пикеты нет. К тому же их не нужно согласовывать с властями. Тем не менее в полиции обещали привлекать к ответственности по статье о нарушении режима изоляции.

Одиночные пикеты у здания МВД начались во вторник. Сначала люди поддерживали создателя группы в соцсети «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвинили в фейке о коронавирусе, затем в порнографии. Сегодня стало известно что против Воронцова возбудили ещё два уголовных дела.