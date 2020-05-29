Мишустин: ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется

Эта позитивная тенденция позволяет постепенно снимать ряд введённых ранее ограничений, пока это делается очень осторожно, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — сообщил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.