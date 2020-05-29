В УЕФА не исключают, что решающая стадия футбольной Лиги Чемпионов может пройти в формате «Финала Четырех»

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса и до сих пор не возобновлен. УЕФА продолжает изучать варианты завершения футбольной Лиги чемпионов. По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7–8 августа. Четвертьфиналы планируется провести 13–14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.

После чего полуфиналисты отправятся в Германию, где определят победителя турнира в формате «Финала четырех». Такой регламент значительно сократит количество матчей и время проведения Лиги Чемпионов. Особо отмечается, что Германию в качестве хозяйки мини-турнира рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Финал четырех» может быть разыгран в Стамбуле. Однако из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции из-за коронавируса в УЕФА не исключают возможность переноса титульного матча.