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13:04, 29 мая 2020

В Москве оштрафовали бывшего начальника одного из городских СИЗО за незаконное ношение наград

Как пишет агентство РИА Новости, Леонид Ногтич носил форму генерал-майора ФСИН, медаль «За отвагу» и орден «За заслуги перед Отечеством». Он фотографировался в таком виде и публиковал снимки в социальных сетях.

Ногтич сказал, что ушел в отставку в звании полковника, а форма генерал-майора и награды ему достались в результате розыгрыша — бывшие коллеги якобы в шутку вручили ему орден и медаль, а Ногтич не понял, что церемония шуточная. Впоследствии, как он утверждает, награды и форма были сожжены.



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