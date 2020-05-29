Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали у здания столичного главка МВД на Петровке

Он стоял в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара. Полицейские также предъявили предостережение мунициальному депутату Юлии Галяминой, которая планирует выйти с пикетом к зданию столичной полиции.

Тем временем в самом ведомстве сегодня назвали незаконными любые публичные мероприятия в период ограничений по коронавирусу.

В полиции утверждают, что в интернете стали появляться призывы к участию в несогласованных акциях в центре Москвы. Там сослались на мартовский указ мэра Сергея Собянина, который временно запрещает проведение публичных мероприятий. За это в полиции пообещали привлекать к ответственности, в том числе, по статье о нарушении режима изоляции. При этом неизвестно, имелись ли в качестве публичных мероприятий одиночные пикеты.

Тем не менее, за последние три дня полицейские неизменно задерживали их участников. Так, в начале недели у здания столичного главка МВД на Петровке был задержан журналист Илья Азар, выступивший в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Ему накануне назначили 15 суток административного ареста по статье о нарушении правил проведения акций.

После этого полиция задерживала участников одиночных пикетов уже в поддержку самого Азара. Среди них журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов, журналист канала «Дождь» Михаил Фишман и писательница Алиса Ганиева.

Прямо запрет на одиночные пикеты в указе мэра Сергея Собянина не прописан. Кроме того, они не требуют согласования с властями.