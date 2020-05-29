Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за пикет в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы

Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я в строгом соответствии с законом проводил одиночный пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара и других задержанных. Ко мне сразу подошли полицейские, которые пытались загородить мой плакат, хотя сказали, что ко мне никаких претензий не имеют. Однако затем подошли другие сотрудники, которые, не представившись и не назвав причин, грубо схватили меня и задержали», — отметил Митрохин.

Митрохин сообщил, что вместе с ним задержаны еще два человека. Как уточнил политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это его помощница Марина Чуприна и активист, имени которого он не знает.

Он добавил, что в настоящее время его привезли в ОВД «Тверское», а остальные остаются в автозаке. Политик назвал задержание «абсолютным беспределом». «Указ мэра касается только массовых мероприятий, которые требуют уведомления, а я проводил одиночный пикет, который гарантирован законом, подписанным президентом. Я полиции показал этот закон», — заключил Митрохин.