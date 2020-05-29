Министр экономики Бурятии заявила, что «еще никто с голоду не умер» в ответ на замечание о падении доходов населения

Позднее чиновница извинилась за эти слова. Эмоциональная дискуссия, за которую пришлось извиняться министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой, возникла на заседании бюджетного комитета Народного Хурала.

Во время обсуждения экономической ситуации в регионе один из парламентариев Игорь Бобков выразил опасения, что из-за нехватки денег жители республики не смогут обеспечить себя продуктами питания. В ответ Кочетова заявила, что меры государственной поддержки населения работают, заявления о том, что у людей нет денег назвала неправдой, и добавила, что «никто еще… с голоду не умер».

Бобков в ответ отметил, что мнение министра основывается на личном достатке, и усомнился в том, что Кочетова живет на прожиточный минимум. Об этом пишет интернет-издание Znak.com.

Позднее чиновница у себя в Facebook объяснила свои слова эмоциональным накалом доклада и написала, что под фразой «никто не умер» она имела в виду своевременное введение мер поддержки экономики и граждан. Кочетова также принесла извинения людям, оказавшимся в сложной ситуации.

По оценкам чиновников, дефицит бюджета Бурятии составит около 6 миллиардов рублей. Также в республике был отмечен резкий скачок уровня безработицы.