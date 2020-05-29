В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у более 8,5 тысяч человек

Общее число заражённых превысило 380 тысяч. При этом резко выросло число умерших от новой инфекции. За минувшие сутки от коронавируса умерли 232 человека. Это наибольший показатель за всё время эпидемии в стране. По сравнению с днем ранее печальная цифра выросла на треть.

Самое большое число смертей в Москве — 76 человек. В Дагестане за сутки умерли 50 заражённых. Северокавказская республика, где за всё время пандемии скончался 201 человек, обогнала Петербург по числу смертей из-за коронавируса. Больше людей скончались только в Москве и области. Летальные случаи зафиксированы за сутки также в Подмосковье, Петербурге, Северной Осетии, Красноярском крае и ряде других областей.

Общее число погибших в России за всё время пандемии 4374 человека. Всего за сутки подтвердилось почти 8600 новых случаев заражения по всей стране. Темп прироста продолжает снижаться, уверяют в оперативном штабе.

Москва, Подмосковье и Петербург — лидеры статистики по числу зараженных. За ними следуют Нижегородская и Свердловская области. При этом в столице число выздоровевших пятый день подряд превосходит количество заражённых, отчитались в оперативном штабе.

В стране провели уже более 10 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса, такую цифру сообщили в Роспотребнадзоре.