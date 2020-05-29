Защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова пока не уведомили о возбуждении новых уголовных дел

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«В настоящий момент мы уверены только в двух делах в отношении Воронцова, а о новых уголовных делах, о которых сегодня сообщают СМИ, нас не уведомляли», — отметил он.

Как уточнил Бадамшин, ближайшие следственные действия назначены на понедельник. «Тогда и узнаем, в каком статусе по новым придуманным делам находится Воронцов», — добавил адвокат.

Сегодня стало известно, что 27 мая управлением дознания ГУ МВД России по Москве в отношении Воронцова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство».

Как уточнил начальник пресс-службы столичного главка Владимир Васенин, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в переписке подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать эти видео в открытом доступе. «Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму», — сказал Васенин.

Представитель управления также отметил, что 7 мая сотрудники УСБ ГУ МВД по Москве задержали местного жителя, которому инкриминируется крупное вымогательство у бывшего московского полицейского за нераспространение фото личного характера. Получив от потерпевшего отказ, мужчина опубликовал дискредитирующие его фото на администрируемой интернет-площадке. Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство» и арестовали его. Экспертиза признала опубликованные обвиняемым фотографии порнографическими. В связи с этим 28 мая в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело п. п. «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», сказал Васенин.

Ранее сообщалось, что против Воронцова уже возбуждено два уголовных дела. 8 мая Тверской суд Москвы арестовал его. «Омбудсмену полиции» предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Сам фигурант дела вины не признает. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.