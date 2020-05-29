Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов в период снятия ограничений из-за коронавируса

Исследование представила компания 2GIS. По данным ее аналитиков, на уровень 100% не вышел пока ни один город.
Сочи и Москве не удалось восстановиться даже наполовину. Лидером по восстановлению, согласно этому рейтингу, стал Новокузнецк.
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Исследование представила компания 2GIS. По данным ее аналитиков, на уровень 100% не вышел пока ни один город.
Сочи и Москве не удалось восстановиться даже наполовину. Лидером по восстановлению, согласно этому рейтингу, стал Новокузнецк.