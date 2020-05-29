Полиция Москвы объявила недопустимыми любые протестные акции и пикеты в период режима изоляции

Соответствующий комментарий опубликовало МВД, — передает агентство ТАСС. В Москве и Петербурге накануне прошли задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, который сам был арестован на 15 суток за пикет.

В числе задержанных накануне оказались и журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Защитник Татьяны Фельгенгауэр, адвокат организации «Правозащита Открытки» Анри Цискаришвили считает обвинения незаконными.

«В отношении Татьяны Фельгенгауэр были составлены два протокола. Один по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ — «Нарушение порядка проведения пикетирования» и второй по ст. 3.18.1 о нарушении указа мэра, в частности режима повышенной готовности и самоизоляции. С обоими протоколами мы не согласны и считаем их незаконными», — сказал адвокат.

Как напомнил Цискаришвили, Фельгенгауэр участвовала в одиночном пикете, который не подлежит предварительному уведомлению органов исполнительной власти. «Что касается указа мэра о запрете любых массовых мероприятий на время пандемии, согласно действующему законодательству, ограничивать людей, участвующих в одиночном пикете, возможно только путем внесения соответствующего федерального закона, но не закона субъектов РФ», — уточнил адвокат.

Цискаришвили добавил, что рассмотрение дела Татьяны Фельгенгауэр по пикетированию пройдет 17 июня, а о нарушении режима изоляции — 26 июня.

Задержанных накануне вечером отпустили. Участникам пикета вменяют нарушение правил проведения митинга и нарушение режима изоляции. В июне должны состояться суды.