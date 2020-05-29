Z Архив новостей новости
5 46 6 4603
Эксклюзив Эха 11:31, 29 мая 2020

Полиция Москвы объявила недопустимыми любые протестные акции и пикеты в период режима изоляции

фото: Владимир Гердо / ТАСС
фото: Владимир Гердо / ТАСС

Соответствующий комментарий опубликовало МВД, — передает агентство ТАСС. В Москве и Петербурге накануне прошли задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, который сам был арестован на 15 суток за пикет.

В числе задержанных накануне оказались и журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Защитник Татьяны Фельгенгауэр, адвокат организации «Правозащита Открытки» Анри Цискаришвили считает обвинения незаконными.

«В отношении Татьяны Фельгенгауэр были составлены два протокола. Один по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ — «Нарушение порядка проведения пикетирования» и второй по ст. 3.18.1 о нарушении указа мэра, в частности режима повышенной готовности и самоизоляции. С обоими протоколами мы не согласны и считаем их незаконными», — сказал адвокат.

Как напомнил Цискаришвили, Фельгенгауэр участвовала в одиночном пикете, который не подлежит предварительному уведомлению органов исполнительной власти. «Что касается указа мэра о запрете любых массовых мероприятий на время пандемии, согласно действующему законодательству, ограничивать людей, участвующих в одиночном пикете, возможно только путем внесения соответствующего федерального закона, но не закона субъектов РФ», — уточнил адвокат.

Цискаришвили добавил, что рассмотрение дела Татьяны Фельгенгауэр по пикетированию пройдет 17 июня, а о нарушении режима изоляции — 26 июня.

Задержанных накануне вечером отпустили. Участникам пикета вменяют нарушение правил проведения митинга и нарушение режима изоляции. В июне должны состояться суды.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 169 6 15678 28.05
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 85 6 11116 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 275 6 39153 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 646 6 105387 23.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 66 6 11786 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14502 25.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 80 6 15054 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5977 24.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 31 6 6294 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В космос без России Некоторое время удавалось выезжать на королёвских разработках времён СССР, но даже с тем великим наследством, что досталось, невозможно жить вечно…

5 87 6 18149 27.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6980 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 276 6 58645 24.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 50 6 11278 24.05
Блоги

Журналистов «Эха Москвы» задержали на акции в поддержку Ильи Азара Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева и журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции с двумя протоколами…

5 125 6 28919 28.05
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 54 6 12944 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Отвечаю: здоров! Уверен, что многочисленная аудитория получила исчерпывающие ответы на интересующие вопросы…

5 77 6 18624 27.05

Популярное за неделю

Новости

Еще два уголовных дела возбудили против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Ему вменяют вымогательство и распространение порнографии…

5 18 6 8888
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 201 6 112119 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 66 6 11864 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 121 6 426169 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 34 6 393497 27.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8546679
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4499661

Сегодня в эфире