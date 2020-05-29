Плющев: Власть в Москве прикрывается эпидемиологической ситуацией в целях пресечения любой политической активности

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев считает нарушением Конституции задержания за одиночные пикеты в Москве, которые прошли накануне. В прямом эфире радиостанции он заявил, что власти столицы прикрываются эпидемиологической ситуацией в целях пресечения любой политической активности.

Как напомнил Плющев, одиночный пикет — это единственное мероприятие, которое не требует согласования в стране. «Закон предусматривал, что человек может выйти и встать с плакатом практически в любое место и таким образом выразить свою позицию. Соответственно, сейчас нам говорят: «Нет, этот способ мы запрещаем». Но его нельзя запретить, не изменив Конституцию. То есть они, прикрываясь эпидемиологической ситуацией и указом мэра, который весьма туманный, и именно поэтому мэр причастен к этим задержаниям, запрещают политическую активность», — подчеркнул журналист.

Плющев отметил, что «с самого начала знал, что их будут задерживать». «Если уж Илью Азара упаковали на 15 суток за абсолютно мирный одиночный пикет безо всяких нарушений, то, конечно, они будут жестить по полной», — пояснил он, добавив, что теперь планирует поехать на Петровку 38 уже «как наблюдатель и журналист».

Плющев также выразил благодарность адвокатам «Апологии протеста». «Я бы хотел сказать слова в поддержку адвокатов из «Апологии протеста». Они сразу написали, что готовы поддержать всех, кого будут задерживать. Это у них стандартная процедура. Они сразу приезжают. Это важно, потому что ты с бумагами знакомишься в присутствии адвоката, и он тебе разъясняет, что там этим адским языком написано, и что тебе подписывать, а что нет. Их не всегда сразу пускают, но даже то, что человек вообще присутствует за стеной, очень круто», — заключил он.

Журналист Плющев, заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов были задержаны накануне у здания ГУ МВД РФ на Петровке за одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара. Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал муниципального депутата и журналиста Илью Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

В отношении журналистов составлены протоколы по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ — «Нарушение порядка проведения митинга» и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы — «Нарушение режима самоизоляции». Суды по ним пройдут 17, 18 и 26.