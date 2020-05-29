Правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в Москве после тяжелой болезни

Ему было 66 лет. На протяжении последних 10 лет жизнь Мохнаткина была связана с заключением из-за его участия в протестных акциях. Первое уголовное дело — после митинга «Стратегии-31» на Триумфальной площади в конце 2009 года. Мохнаткина тогда обвинили в нападении на полицейского, хотя сам он уверял: в акции не участвовал, а всего лишь вступился за одну из женщин, которую избивали.

После 2,5 лет колонии активист возглавил тверское отделение движения «За права человека». А в декабре 2014-го — вновь приговор, и вновь — по обвинению в насилии над полицейским на оппозиционной акции. На этот раз срок — 4,5 года. В колонии он жаловался на издевательства со стороны сотрудников ФСИН. Однажды он отказался от этапирования из колонии в СИЗО, после чего Мохнаткина, по его словам избили и сломали ему несколько позвонков. Хотя сами силовики утверждали, что правозащитник ударил одного из них в лицо.

На свободу Мохнаткин вышел только полтора года назад, но после этого продолжал жаловаться на здоровье. С декабря прошлого года он потерял возможность ходить и был в больнице.

Вдова Мохнаткина Анна Кречетова сообщила интернет-изданию «МБХ медиа», что прощание с правозащитником может пройти после снятия ограничений по коронавирусу.