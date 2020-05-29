Министерство обороны начало подготовку к параду Победы, в ведомстве уже определились с датами репетиций

Тренировки парадных расчетов начнутся 8 июня на подмосковном полигоне Алабино. Они продлятся неделю. Ночные репетиции в Москве на Красной площади пройдут 17 и 18 числа, генеральная намечена на 20 июня, рапортовал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков газете «Красная звезда».

Всех участников парада Победы на Красной площади протестируют на коронавирус, тренироваться они будут в масках и перчатках, отметил генерал. Военные медики за этим последят. Над столицей 24 июня снова пролетит авиация, как и в День Победы. В общей сложности военные парады пройдут почти в 30 российских городах, уточнил генерал.

Напомним, президент в середине апреля объявил о переносе парада из-за коронавируса, после этого не было ясно, когда он состоится. Из-за эпидемии сделать это можно не раньше сентября, недавно сообщали источники в минобороны газете «Коммерсантъ». Однако Владимир Путин на этой неделе распорядился провести мероприятие 24 июня, когда 75 лет назад на Красной площади прошел исторический парад победителей.

Свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет, предупредил накануне москвичей и гостей столицы мэр Сергей Собянин.