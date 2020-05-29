Работодателям могут запретить увольнение сотрудников во время карантина

Соответствующие предложения подготовили в Министерстве труда и социальной защиты. Правительству предложено впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений.

Сейчас у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала. Руководитель может ввести простой, сократить штат или численность и перевести сотрудников на неполный рабочий день. При этом порядок поведения в условиях карантина не прописан.

Минтруд считает, что в разгар пандемии работника нельзя увольнять или отправлять в простой, даже если компании приостановила деятельности. Прекращение трудовых отношений с сотрудником может быть только по его инициативе или по соглашению сторон.

Если работодатель все же идет на сокращение, то увольнение возможно только в первый рабочий день после снятия ограничительных мер. По данным Росстата, число безработных россиян в апреле выросло до 4 миллионов 300 тысяч человек.