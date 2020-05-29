Главы правительств стран СНГ проведут совещание по поводу совместных мер по борьбе с коронавирусом

Особое внимание они планируют уделить вопросам экономического взаимодействия в рамках организации. Встреча глав правительств, в которой в том числе примет участие российский премьер-министр Михаил Мишустин, пройдет в формате видеоконференции.

Об этом говорится в сообщении российского правительства. Помимо обсуждения совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, представители стран рассмотрят проект Стратегии экономического развития Содружества до 2030 года. Этот документ определяет главные принципы и цели сотрудничества государств, входящих в организацию.

Впрочем, главной темой, как ожидается, все же станет ситуация вокруг коронавируса. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что инициатором дискуссии по этому вопросу стал представитель Узбекистана. В этом году страна председательствует в СНГ, и в октябре в Ташкенте запланировано заседание Совета глав государств содружества.

Ранее в Кремле сообщили, что планируют пригласить лидеров стран СНГ на парад Победы в Москву 24 июня.