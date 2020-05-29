Журналистов, задержанных накануне за одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара, отпустили из полиции до суда

На участников акций составили протоколы о нарушении правил проведения митингов и нарушении режима изоляции.

Эти задержания были незаконны, — подчеркнул в интервью «Эху Москвы» юрист, глава проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Задержания абсолютно незаконные, никакие указы мэра Москвы не могут запрещать одиночные пикеты. Одиночные пикеты не требуют никаких согласований и не могут образовывать состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — Э.М.). Поэтому они уже обжалованы», — сказал он.

Серия одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата, арестованного так же за одиночный пикет, прошла накануне в Москве и Петербурге. В столице в числе задержанных оказались журналисты «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.