Дональд Трамп подписал указ, регулирующий деятельность соцсетей на территории США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого главы Белого дома. Дональд Трамп подписал указ, который призван установить новое регулирование в сфере коммуникаций. В заявлении, которое Президент США сделал для местных журналистов, сообщается, что отныне соцсети не смогут делать то, что им хочется, поскольку лишаются прежней защиты от ответственности.

При этом он упомянул Twitter, с которым у главы Белого дома только что произошел конфликт. Сервис микроблогов бросил открытый вызов американскому президенту, впервые отцензурировав его сообщения как «потенциально недостоверные».

Речь тогда шла о записях Трампа, в которых тот заявил, что если разрешить американцам голосовать по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, то это откроет путь к «значительным махинациям»

Как отмечает «Российская Газета», именно Twitter был для Трампа главной площадкой виртуального общения с избирателями с начала его президентской кампании. А после заселения в Белый дом «твиты» главы государства стали самым резонансным рупором его политики.