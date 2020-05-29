Роспотребнадзор и Центризбирком рекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздух

Чтобы избежать очередей, предлагается растянуть голосование на несколько дней. Предполагается, что отдать свой голос можно будет под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

Рядом с каждой площадкой должна быть санитарная комната с мылом, одноразовыми полотенцами и электросушилками.

Кроме того, в рекомендациях говорится, что на подходе к месту голосования нужно организовать температурный контроль. Граждан с повышенной температурой будут отправлять голосовать в отдельное помещение.