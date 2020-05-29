У здания МВД на Петровке, 38 продолжатся одиночные пикеты в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара

Вчера они обернулись задержаниями. В числе доставленных в отделение оказались и журналисты «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр отметила, что никаких нарушений пикетчики не допускали.

«Около трех секунд удалось простоять с плакатом «Одиночный пикет — это не преступление», после чего двое сотрудников полиции меня вежливо, но не представляясь, отвели в автозак, забрали плакат. Через какое-то время к нам присоединился Александр Плющев, которого тоже задержали. Когда меня задерживали, мне толком не разъяснили, почему меня задержали. У меня две статьи 20.2 часть 5 КоАП то, что касается одиночного пикета, и еще административку по нарушению режима самоизоляции. Так что теперь меня ждут два суда 17 июня и 26 июня», — сказала Фельгенгауэр.

Участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара накануне задерживали не только в Москве, но и в Петербурге.