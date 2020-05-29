Более 40 жителей района Богородское в Москве подали иск об отмене общественных слушаний по реновации

Тот формат обсуждений, который предложила мэрия, категорически не устраивает граждан, сказал «Эху Москвы» муниципальный депутат района, член партии «Яблоко» Иван Халезов.

Иллюзий по поводу успешного рассмотрения иска заявители не питают, признал депутат Халезов, Остается надеяться на общественный резонанс.