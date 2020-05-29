Члены президентского совета по правам человека назвали незаконным задержание участников одиночных пикетов в Москве

Авторы обращения на сайте Совета выразили протест и возмущение в связи с действиями полиции. Накануне у здания ГУ МВД на Петровке были задержаны около десятка человек, в том числе несколько журналистов.

Они проводили одиночные пикеты в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

На задержанных накануне полицейские составили протоколы о нарушении правил проведения пикета и нарушении режима ограничений.

Задержания за проведение одиночных пикетов даже в период действия ограничительных мер не имеют законных оснований. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист, глава «Апологии протеста» Алексей Глухов.

«Задержания абсолютно незаконные, никакие указы мэра Москвы не могут запрещать одиночные пикеты. Одиночные пикеты не требуют никаких согласований и не могут образовывать состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — Э.М.). Поэтому они уже обжалованы», — сказал он.

Ни в одном регионе России, кроме столицы, не было задержаний на одиночных пикетах во время пандемии, добавил Алексей Глухов.