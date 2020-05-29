Z Архив новостей новости
5 6 6 717
Эксклюзив Эха 08:04, 29 мая 2020

Члены президентского совета по правам человека назвали незаконным задержание участников одиночных пикетов в Москве

Авторы обращения на сайте Совета выразили протест и возмущение в связи с действиями полиции. Накануне у здания ГУ МВД на Петровке были задержаны около десятка человек, в том числе несколько журналистов.

Они проводили одиночные пикеты в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

На задержанных накануне полицейские составили протоколы о нарушении правил проведения пикета и нарушении режима ограничений.

Задержания за проведение одиночных пикетов даже в период действия ограничительных мер не имеют законных оснований. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист, глава «Апологии протеста» Алексей Глухов.

«Задержания абсолютно незаконные, никакие указы мэра Москвы не могут запрещать одиночные пикеты. Одиночные пикеты не требуют никаких согласований и не могут образовывать состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — Э.М.). Поэтому они уже обжалованы», — сказал он.

Ни в одном регионе России, кроме столицы, не было задержаний на одиночных пикетах во время пандемии, добавил Алексей Глухов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 152 6 13660 28.05
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 78 6 10811 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 274 6 38986 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 645 6 104773 23.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 66 6 11650 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14493 25.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 80 6 15017 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5971 24.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 31 6 6241 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Осень паразита Что привело Лукашенко в эту точку? Конечно, неудачная экономическая политика, приведшая в последнее десятилетие к отставанию от всех соседей, включая Россию и не особенно успешную Латвию…

5 39 6 7907 07:43
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В космос без России Некоторое время удавалось выезжать на королёвских разработках времён СССР, но даже с тем великим наследством, что досталось, невозможно жить вечно…

5 87 6 17989 27.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6978 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 276 6 58632 24.05
Блоги

Журналистов «Эха Москвы» задержали на акции в поддержку Ильи Азара Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева и журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции с двумя протоколами…

5 124 6 28323 28.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 50 6 11275 24.05
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 54 6 12927 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

В Москве скончался правозащитник Сергей Мохнаткин Ему было 66 лет

6 3420
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 201 6 111616 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 66 6 11601 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 120 6 425280 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 33 6 363194 27.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8546547
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4499298

Сегодня в эфире