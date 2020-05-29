Правозащитник и активист Сергей Мохнаткин умер в Москве

Ему было 66 лет. Человек с обострённым чувством справедливости — это говорят о Сергее Мохнаткине все, кто его знал. Участник протестных акций, руководитель тверского отделения правозащитного движения «За права человека».

Дважды сидел — в колониях оказывался после того, как заступался на протестных акциях на Триумфальной площади за людей, которых задерживали омоновцы. Суды признавали его виновным в нападении на силовиков на протестных акциях. При этом на акции в конце 2009-го, за которую был осужден, Мохнаткин не участвовал. Он шёл в магазин, увидел, как силовики задерживают женщину, вступился за неё.

За решёткой отстаивал права свои и других заключённых, выступал против тяжёлых условий содержания, отсутствия необходимого лечения, объявлял голодовку. Во время второго срока правозащитника осудили за оскорбление сотрудника и дезорганизацию работы колонии в Архангельской области, где он отбывал наказание.

Мохнаткин не раз жаловался на пытки, он рассказал, что в колонии сотрудники ФСИН весной 16-го года сломали ему позвоночник после отказа от принудительного перевода в СИЗО. В тюремном ведомстве это отрицали. На свободу Мохнаткин вышел только полтора года назад.

Последние месяцы он тяжело болел: начались осложнения после травмы, полученной в заключении. Как пишет сайт «МБХ медиа» из-за множественных переломов позвоночника правозащитник потерял возможность ходить.

Прощание с Сергеем Мохнаткиным, скорее всего, пройдет после снятия ограничений по коронавирусу, сообщила «МБХ медиа» жена правозащитника Анна Кречетова.