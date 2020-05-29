Палата представителей США потребовала от администрации Дональда Трампа документы о закупке российских аппаратов ИВЛ

Приборы «Авента-М», по мнению конгрессменов, небезопасны. Кроме того, добавляют члены палаты, аппараты выпустила дочерняя компания российской госструктуры, которая находится под американскими санкциями. По данным демократов, которые контролируют палату, за аппараты ИВЛ Госдепартамент получил от России счет на сумму более 650 тысяч долларов.