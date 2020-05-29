Американский концерн Боинг с этого дня начнет уведомлять сотрудников об увольнениях

Накануне один из крупнейших мировых производителей авиационной техники обнародовал планы масштабного сокращения персонала.

Увольнения затронут примерно десятую часть штата концерна Боинг. Всего планируют сократить более 13 тысяч сотрудников. Компания начнет рассылать персоналу соответствующие уведомления. Первоначальный объём сокращений в несколько раз превышает тот, о котором представители профсоюзов говорили во вторник, отмечает агентство Интерфакс. В Боинге вчера объявили, что только в США принудительно сократят почти 7 тысяч сотрудников, еще 5 с половиной тысяч уйдут по собственному желанию, им выплатят пособия. Концерн также планирует сократить около семисот рабочих мест в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Это первые крупные сокращения за последние три года. Тогда Боинг уволил около полутора тысяч сотрудников в рамках мер по уменьшению расходов.

О сокращениях сотрудников из-за пандемии ранее говорили многие международные авиакомпании. В том числе, британский перевозчик Virgin и ирландский бюджетный оператор Ryanair.