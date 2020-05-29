Около десятка человек задержаны на одиночных пикетах у здания московского главка полиции

Участники акций вышли поддержать арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азара. Всем задержанным на одиночных пикетах в Москве вменяют одинаковые административные статьи: нарушение правил проведения публичных акций и нарушение режима самоизоляции. В числе первых задержанных у здания МВД на Петровке оказалась журналист «Эха» Татьяна Фельгенгауэр.

Одного из задержанных оставили на ночь в отделе полиции. Также несколько человек были задержаны на пикетах в поддержку Азара в Санкт-Петербурге. Одиночные пикеты на Петровке ожидаются и сегодня. Илья Азар был арестован судом на 15 суток за акцию поддержки арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.