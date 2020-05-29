Похолодание ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. 1 июня москвичей ждет апрельская погода. Температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Такая погода сохранится в столице минимум до среды.
2020-05-29T06:47:42+03:00
2020-05-29T06:47:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 29 мая 2020
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