Похолодание ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. 1 июня москвичей ждет апрельская погода. Температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Такая погода сохранится в столице минимум до среды.