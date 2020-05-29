Долговая нагрузка россиян выросла до исторического максимума – почти 11%

Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Ситуация по необеспеченным потребительским кредитам, по оценке специалистов регулятора, соответствует значению 2014 года. Выросла доля рискованных кредитов, которые россияне с большой вероятностью не смогут погасить, приводит выводы экспертов агентство ТАСС.