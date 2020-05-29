Российская экономика в апреле, по данным министерства экономического развития, сократилась на 12%

Это перечеркивает рост, который был достигнут в I квартале года, пишет газета «Ведомости». Ранее министерство экономики и министр финансов Антон Силуанов прогнозировали падение экономики на 5%, Центробанк – на 4-6% ВВП. Наибольший спад в апреле пришелся на секторы, которые ориентированы на потребительский спрос. В министерстве экономического развития рассчитывают, что по мере снятия ограничительных мер падение оборота розничной торговли должно замедлиться. До 1 июня правительство должно создать и согласовать общенациональный план по восстановлению экономики после кризиса.