Руководители Итальянского спорта должны принять решение о возобновлении футбольного чемпионата серии А

Решение будет принято на совещании с участием министра спорта страны Винченцо Спадафоры, президента Федерации футбола Габриеле Гравины и главы элитного дивизиона – серии А Паоло дель Пино. Ожидается, что они подтвердят решение клубов, которые проголосовали за рестарт сезона 13 июня. Вместе с тем, в Италии действует запрет премьер-министра Джузеппе Конте на проведение спортивных соревнований до 14 июня, так что возможно играть начнут неделей позже, то есть 20-ого. Сначала состоятся 4 перенесенные встречи 25 тура, которые не удалось сыграть в феврале, а затем, через неделю матчи будут проводится в соответствии с календарем. В чемпионате серии А лидирует туринский Ювентус, на одно очко от него отстает римский Лацио.

Чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта.