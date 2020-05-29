Бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят допросить сегодня в Киеве

Это связано сразу с двумя уголовными делами.

Одно из дел касается незаконной прослушки предположительно разговора Джо Байдена с Петром Порошенко. На тот момент первый был вице-президентом США, второй возглавлял Украину. Аудиозаписи недавно опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. На них обсуждается смена генпрокурора Украины Виктора Шокина, без чего Киев может не получить кредит от США в миллиард долларов. Человек с голосом, похожим на Порошенко, предлагает назначить генпрокурором Юрия Луценко. В партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» назвали аудиозаписи сфабрикованными. В государственном бюро расследований рассчитывают получить от Порошенко какие-либо подробности. Другое дело касается вывоза из Украины коллекции более чем из сорока картин всемирно известных художников, в их числе Айвазовский, Репин, Суриков, Левитан. Порошенко по этому делу вызывали во вторник как свидетеля, но он не пришёл. Вместо этого экс-президент Украины открыл выставку своей коллекции картин в музее, которые проходят по делу.

Представители бюро расследований Украины силой проникли и заблокировали доступ в здание музея. Они изъяли документы на ввоз картин, сообщает агентство ТАСС. Защита Порошенко назвала действия следователей незаконными.